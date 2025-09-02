Швейцарский бренд профессиональной косметики строит завод и склады в Подольске

Центр содействия строительству Московской области обеспечил выдачу разрешений на строительство новых производственных мощностей известного швейцарского бренда профессиональной косметики PLEYANA. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

Общий объем инвестиций составит 80 млн рублей. Уже начаты подготовительные мероприятия на участке.

В рамках проекта в деревне Кутьино Подольского городского округа построят производственное здание площадью более 1,2 тыс. кв. м и два склада. После ввода объектов в эксплуатацию здесь планируют выпускать порядка 40 тонн продукции ежемесячно, обеспечивая потребности салонов красоты, медицинских центров и СПА-салонов.

Застройщик — компания «Торговый Дом Лидер-Альянс», занимающаяся производством косметических препаратов и нутрицевтиков на основе натуральных компонентов.

Промышленный новострой обеспечит дополнительные рабочие места для подольчан — ожидается создание примерно 40 вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.