Схватка за завод: крупному мясокомбинату в Брянске грозит банкротство

Собственник мясокомбината в Брянске может объявить о банкротстве

Представитель нового собственника «Брянского мясоперерабатывающего комбината» (БМПК) АО «Новая Высота» Олег Шейкин на пресс-конференции в Москве заявил, что нынешний владелец Мухтар Бадырханов намерен объявить собственное банкротство, которое автоматом повлечет и банкротство предприятия, сообщает kp.ru .

По словам Шейкина, никаких реальных оснований для банкротства нет: «Новая высота» выкупила и сам комбинат, и долги предприятия на 2,7 млрд рублей.

Новый собственник собирается вкладывать инвестиции, которые могут спасти завод. Он готов вложить от 500 млн до 1 млрд рублей в ремонт и закупку нового оборудования и повысить зарплаты сотрудникам на 30-40%.

Банкротство — последняя надежда Бадырханова на какое-то время сохранить контроль над финансами завода: все зависит от того, на сколько затянется судебный процесс, также отметил Шейкин.