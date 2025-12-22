Сезон надежды: как рост на Уолл-стрит может толкнуть биткоин к 93 000 долларов

Аналитик Ли: крипторынок может последовать за ростом цен на фьючерсы в США

Рост фьючерсов на американские фондовые индексы усилил ожидания сезонного подъема на рынках риска и может поддержать криптовалюты в преддверии конца года, такое мнение высказал РИАМО главный аналитик Bitget Райан Ли, комментируя динамику фьючерсов на S&P 500 и Nasdaq на фоне укороченной праздничной торговой недели в США.

По его словам, умеренное повышение котировок отражает возвращение интереса инвесторов к рисковым активам.

«Исторически подобные сезонные движения на фондовом рынке при достаточной ликвидности нередко находили продолжение и в криптовалютах, включая биткоин и Ethereum», — отметил Ли.

Фондовые индексы часто задают общий тон для более широкого сегмента риск-активов в периоды повышения оптимизма.

Дополнительную поддержку рынкам, по оценке Bitget, оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС, которые во многом уже отражены в ценах. Перспектива снижения ставок традиционно усиливает спрос на акции и криптовалюты за счет роста ликвидности и удешевления заимствований, подчеркнул аналитик Bitget. Именно этот фактор в последние недели способствовал возвращению биткойна к ключевым психологическим уровням.

На фоне восстановления фондовых рынков Bitget ожидает сохранения положительного импульса в крупнейших криптовалютах в краткосрочной перспективе.

«В праздничный период мы допускаем торговлю биткойна в диапазоне $86000-$93000, а ETH в коридоре $2800-$3200, чему могут способствовать институциональные притоки и большая определенность в регулировании», — заявил Ли.

Такие движения укладываются в сезонные паттерны, которые ранее помогали цифровым активам выходить из фаз консолидации.

Ключевыми факторами неопределенности остаются возможные решения по ETF и макроэкономические сюрпризы, способные усилить волатильность. Несмотря на сохраняющиеся геополитические и риски ликвидности, в Bitget считают текущую рыночную конфигурацию благоприятной для крипторынка и отражающей всё более тесную взаимосвязь традиционных финансов и цифровых активов по мере приближения конца 2025 года.

Тем не менее, аналитик Bitget предупреждает, что сезонный импульс остается уязвимым к внешним шокам: неожиданное ужесточение риторики ФРС, всплеск геополитической напряжённости или резкое сокращение ликвидности могут быстро изменить настроения инвесторов. В таких условиях корреляция криптоактивов с фондовыми рынками способна усилить краткосрочную волатильность и привести к фиксации прибыли после праздничного роста.