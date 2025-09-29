«Серых схем быть не должно»: в РФ могут изменить налоговый режим для мигрантов

«Условно говоря, мигрант заплатил 10 тысяч в месяц, и неважно, сколько ты зарабатываешь, то есть это такая упрощенка. Должны быть полноценные налоги и белые зарплаты, не должны быть серых схем», — сказал депутат в эфире радио Sputnik.

По его словам, множество мигрантов работают в сфере услуг, официально не являясь сотрудниками этих предприятий.

По мнению Михаила Матвеева, предоставление социальной пенсии мигрантам, получившим российское гражданство и трудившимся неофициально в течение полутора десятков лет, является чрезмерным бременем для государства. Он настаивает на необходимости пересмотра критериев назначения пенсии, считая справедливым назначать ее только тем, кто официально трудоустроен.

Матвеев пояснил, что новоиспеченный гражданин, получивший паспорт, но не имеющий трудового стажа, не должен рассчитывать на российскую пенсию. Ему следует обращаться за пенсионным обеспечением в своей родной стране. Однако, если человек действительно работал в России, делал отчисления, и его трудовой стаж составляет не менее 15 лет, он безусловно заслуживает пенсию, хоть и ее размер — вопрос для отдельного обсуждения.

