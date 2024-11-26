Серпуховский завод выпустит свыше 3,5 тыс лифтов к концу 2024 года

Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК «Садовое кольцо») планирует выпустить более 3 500 лифтов до конца года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производственный план на 2025 год составляет более 3 000 лифтов. В следующие несколько лет мы планируем выйти на объемы производства в «5 000 плюс». Главное — в том, чтобы был спрос со стороны заказчиков, а мы постараемся с максимальной ответственностью и высоким уровнем качества удовлетворить запросы рынка и в рамках программ замены лифтов, отслуживших нормативный срок, и проектов нового строительства», — рассказал управляющий СЛЗ Леонид Черноног во время технической конференции по монтажу и сервисному обслуживанию лифтового оборудования завода.

На сегодняшний день завод не только активно наращивает производственные мощности, но и расширяет модельный ряд лифтов. Сейчас предприятие реализует порядка 130 проектов по проектированию и выпуску разного рода оборудования. В этом году предприятию удалось решить и кадровые вопросы — численность сотрудников по сравнению с прошлым годом увеличились практически в два раза. В настоящее время на заводе работает порядка 450 человек.

Техническая конференция проводилась на промышленной площадке СЛЗ. В ходе обсуждения технических вопросов выступили руководители, конструкторы и инженеры завода, представители компаний-поставщиков оборудования для лифтов СЛЗ — в частности, лебедок, частотных преобразователей главного привода, станций управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.