Сергунина: 20 тыс компаний обращались за помощью в Московский экспортный центр

За восемь лет функционирования Московского экспортного центра (МЭЦ) бизнесмены в Москве обратились за его услугами 97 тыс. раз. Они учились в акселерационных программах, принимали участие в выставках за границей, бизнес-миссиях, приходили на консультации с экспертами, выходили на международные онлайн-платформы, рассказала заместитель мэра столицы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«С сентября 2017 года при поддержке города столичные предприниматели заключили около 3,8 тысячи контрактов на сумму, превышающую 137 миллиардов рублей. Инструментами, которые предлагает Московский экспортный центр, воспользовалось больше 20 тысяч компаний из самых разных сфер — от информационных технологий до креативных индустрий и производства продуктов питания», — рассказал заммэра.

Самыми популярными направлениями для экспорта оказались КНР, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Турция и Малайзия. Весьма востребованный у предпринимателей формат — участие в крупных международных выставках, связанных с выбранной ими сферой деятельности. То же самое касается бизнес-миссий и ярмарок. Среди них проводятя и реверсные, то есть, когда представителей зарубежных фирм приглашают в Москву.

Московский экспортный центр сам платит за аренду, застройку площадки для ведения переговоров, доставку экспонатов и проведение деловых встреч.

За 8 лет продукцию и услуги на 263 подобных мероприятиях показывали 4,7 тыс. юридических лиц. Они организовали презентации для потенциальных партнеров из десятков стран — от Вьетнама до Мексики. Также были подписаны договоры на сумму более 14,3 млрд рублей.

Не менее популярный инструмент — размещение продукции на зарубежных торговых онлайн-площадках. Его применяли около двух тыс. компаний. Они выходили на почти 30 маркетплейсов в государствах Ближнего Востока, Азии и СНГ.

Объем поддержанного экспорта в сфере составил более 28 млрд рублей. На иностранных маркетплейсах у пользователей популярны десерты, напитки и косметика из Москвы. Проводится прием заявок на рекламу на пяти платформах: GlobalTradePlaza, Ecasb, Indotrading, Supl.biz, UZUM.

В 2018 году появилась «Московская школа экспортера». Это обучающая программа, которая помогает развить навыки ведения своего дела за границей.

Слушателям рассказывают о разных рынках мира, нюансах работы на них. Также им дают советы по тому, как выбрать нишу, как заниматься логистикой и действовать с документами. В соответствии с программой, были организованы примерно одна тыс. мероприятий.

МЭЦ вместе с партнерами организовал 41 поток профильной акселерации. Сумма подписанных по итогам контрактов — восемь млрд рублей. Например, подобным образом создатель ИТ-оборудования и ПО начал продавать разработки в Казахстан.

С 2023 года МЭЦ формирует сеть амбассадоров столичного бизнеса в других странах. Они уже появились во Вьетнаме, Иране, Египте, Малайзии, ОАЭ, КНР, Южно-Африканской Республике, Омане и Турции. Эксперты консультируют по особенностям ведения бизнеса в разных государствах. Помимо этого, они занимаются сопровождением сделок. При их участии успешно подписали соглашения на сумму 2,6 млрд рублей.

Также московские фирмы могут получить финансовую поддержку. Среди нее экспортные гранты.

Так, компании-представители малого и среднего бизнеса, работающие в дружественных государствах, могут получить от 10% до 20% от стоимости внешнеторгового договора. Предельная сумма — 10 млн рублей в год или 50% от налогов, которые были заплачены в бюджет города.

Программу запустили в 2022 году. Были выданы около 700 грантов. Сумма составила около двух млрд рублей.

Также есть льготное кредитование. Сумма составляет до 100 млн рублей. Срок выдачи денег — до двух лет. Потратить деньги можно на финансирование производства и продажу продукции за границу. Таких займов выдали на 620 млн рублей.