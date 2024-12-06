Сенатор Двойных: развитие села поможет справиться с дефицитом продовольствия

Обсуждения проходили в рамках пресс-конференции о новом этапе развития федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село».

«Перезагрузка (проекта – ред.), разумеется, связана с новыми вызовами, задачами и приоритетами, которые появляются у села. Исходя из этого, инструментарий проекта должен соответствовать этим задачам. Мы не раз обсуждали глобальные вызовы, и сегодня они стали максимально очевидными. Все больше стран в мире сталкивается с дефицитом продовольствия. Очевидно, агломерации растут и сельское население в мире сокращается, и количество пахотных земель, а население земного шара возрастает», — сказал Двойных.

Он отметил, что в ближайшем будущем именно продовольствие может стать ценнейшим ресурсом. Россия — одна из немногих стран в мире, способная не только противостоять этим вызовам, но и обеспечить продовольственную стабильность.