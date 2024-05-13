Сенатор Двойных: продовольственная безопасность в России достигнута

Есть небольшие отставания в овощеводстве, в производстве фруктов, но продовольственная безопасность в России достигнута, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Он добавил, что сейчас задача государства — дать предпосылки для развития собственных форм производства, доходной части на селе и, фактически, формирование на новом уровне Доктрины продовольственной безопасности.

По его информации, именно эти ниши могут заполнить фермеры, те люди, которые живут на территории России.

«Потенциал у малых форм сельского хозяйства колоссальный», — отметил Двойных.

По его словам, каждый форум, каждая встреча с агропромышленниками заканчивается не только рекомендациями правительству России, но и полноценным законодательным возмещением тех задач, которые ставят регионы и граждане, приезжающие из сельской местности.

«Мне кажется, найти эффективные решения без жителей сельских территорий невозможно. Именно поэтому форум „Труженики села“ так многочислен», — заключил Двойных.