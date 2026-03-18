Семейная ипотека изменила правила: покупатели уходят с рынка

По данным аналитиков девелопера, в первые два месяца 2026 года общее число сделок на первичном рынке сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После январского всплеска ипотечной активности, когда доля сделок с привлечением ипотечных кредитов достигала 70% на фоне изменения условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 г. в части количества кредитов на одну семью, в феврале показатель вновь снизился до 56%. Это одно из минимальных значений за последние полгода, подчеркивают в Level Group.

Снижение спроса также различается по сегментам. Наиболее заметное падение наблюдается в комфорт-классе: за первые два месяца 2026 года спрос здесь сократился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В бизнес-классе снижение составило 25%. Прежде всего это связано с вымыванием спроса будущих периодов в конце 2025 г. и в январе 2026 г., когда покупатели стремились успеть оформить семейную ипотеку. Под условия семейной ипотеки, исходя из максимальной суммы кредита в 12 млн рублей, больше подходят объекты комфорт-класса, либо небольшие лоты в сегменте бизнес-класса ввиду более доступных бюджетов.

По этой же причине средняя площадь квартир в сделках снизилась на 4%: с 51,8 кв. м за первые два месяца 2025 года до 49,8 кв. м за аналогичный период 2026 года. При этом в бизнес-классе сокращение оказалось более заметным, чем в комфорт-классе: средняя площадь снизилась с 57,8 до 53,4 кв. м (8%). Это свидетельствует также о стремлении покупателей оптимизировать бюджет покупки на фоне сохраняющейся дорогой рыночной ипотеки. Одновременно часть спроса перераспределяется в пользу альтернативных схем оплаты.

«Конец 2025 года на рынке был очень активным — в декабре 2025 г. спрос на рынке вырос на 34% к ноябрю. В январе сохранилась активность, несмотря на новогодние праздники. В феврале 2026 г. фиксируем существенный откат в связи с вымыванием спроса будущих периодов в течение 4 квартала 2025 г. и в начале 2026 г. По итогам февраля спрос на рынке упал на 48% к прошлому году и на 16% к январю 2026 г. При этом стоит отметить, что условия семейной ипотеки в части процентной ставки, лимита и доступности для семей, в которых есть хотя бы один ребенок младше 7 лет, сохраняются», — комментирует директор по стратегическому маркетингу и продукту девелопера Level Group Александра Мамохина.

В середине 2026 года возможен еще один всплеск спроса на рынке в случае изменения условий по семейной ипотеке в части введения дифференцированных ставок для семей с разным количеством детей, прогнозирует эксперт.

