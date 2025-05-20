Секретные статьи бюджета: куда в России потратят 12 трлн рублей?

сегодня в 17:03

Основные нераскрытые траты бюджета РФ направлены на сферы обороны и безпасности

Эксперт НИЯУ МИФИ Яков Якубович выявил значительный объем секретных расходов в федеральном бюджете, составляющий почти треть от общего объема финансирования, пишет RuNews24.ru .

Разница между открытыми (29,35 трлн рублей) и совокупными расходами (41,47 трлн рублей) достигает 12,12 трлн рублей, что составляет 29,22% бюджета.

«Формулировка „секретно“ встречается в законе 39 раз, а некоторые приложения, раскрывающие эти расходы, полностью засекречены», — отметил специалист.

Основные нераскрытые траты сосредоточены в сферах национальной обороны (78,1% скрытых расходов) и национальной безопасности (36,3%). В условиях специальной военной операции эти средства, вероятно, направляются на финансирование боевых действий и создание инфраструктуры на новых территориях.

«Публикация детальной информации могла бы спровоцировать новые санкции против российских компаний», — подчеркивает Якубович.

В Минфине подтверждают необходимость сохранения секретности, аргументируя это требованиями безопасности и защитой национальных интересов.

При этом аналитики обращают внимание на незначительные расхождения в социальных статьях (3,5%) и административных расходах (8,8%), что свидетельствует о сравнительной прозрачности этих направлений. Полная расшифровка секретных статей, предположительно содержащихся в засекреченном приложении № 16, остается недоступной для общественности.