Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений по дебетовым картам

Сбербанк с 1 августа повысит ежемесячную стоимость СМС-уведомлений об операциях на дебетовых картах, она составит 99 рублей, сообщает РБК.

По данным пресс-служба «Сбера», уведомления по-прежнему будут бесплатными для держателей кредитных и премиальных карт, подписчиков «СберПрайм Старт». Клиенты соцсегмента с пенсионными или социальными выплатами будут по-прежнему платить за них 40 рублей.

В предыдущий раз Сбербанк повышал стоимость уведомлений два года назад с 60 до 70 руб. Это произошло впервые за 20 лет.

Повышение стоимости уведомлений произошло из-за двукратного роста объема бизнеса за последние пять лет.