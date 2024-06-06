Сбер опубликовал планы по вхождению в Запорожскую область
Сбербанк готовится принять клиентов в Мелитополе и Бердянске
Сбербанк впервые готовится принять клиентов в Мелитополе и Бердянске Запорожской области, пишет RT.
«Идёт подбор площадей под основные офисы… в ближайший месяц уже откроются первые отделения», — сообщил и. о. заместитель председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов.
Финансовая организация также анонсировала открытие первых 16 отделений на Донбассе и в Новороссии.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф дал свою оценку российской экономике.