Сбер опубликовал планы по вхождению в Запорожскую область

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Сбербанк готовится принять клиентов в Мелитополе и Бердянске

Сбербанк впервые готовится принять клиентов в Мелитополе и Бердянске Запорожской области, пишет RT .

«Идёт подбор площадей под основные офисы… в ближайший месяц уже откроются первые отделения», — сообщил и. о. заместитель председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов.

Финансовая организация также анонсировала открытие первых 16 отделений на Донбассе и в Новороссии.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф дал свою оценку российской экономике.