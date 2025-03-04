Саудовская Аравия недополучит 30 млрд долларов из-за снижение дивидендов Aramco

Чистая прибыль энергетической компании Aramco уменьшилась по итогам 2024 года, из-за чего организация решила сократить дивидендные выплаты. Это решение может серьезно ударить по бюджету Саудовской Аравии, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Bloomberg.

Чистая прибыль Aramco в минувшем году упала до 106,2 млрд долларов против 121,3 млрд долларов в 2023 г. Свободный денежный поток снизился до 85,3 млрд долларов. Таким образом, он сократился почти на 16%.

В связи с этим компания объявила о снижении размера дивидендов. В прошлом году Aramco выплатила акционерам базовые дивиденды в размере 124 млрд долларов, а в текущем намерена выплатить всего 85,4 млрд долларов.

При этом основным акционером компании является правительство Саудовской Аравии, у которого 97,5% акций. Из-за решения Aramco о сокращении дивидендных выплат страна недополучит свыше 30 млрд долларов.

Ранее стало известно, что акционерам Сбера в текущем году будут выплачены дивиденды в размере 50% от прибыли за прошлый год. Организация хочет выплатить все запланированные дивиденды.