Кандидат в президенты и действующая глава Молдавии Майя Санду пожаловалась на то, что инвесторы из-за рубежа не рискуют вкладывать деньги в бизнес в стране, пока она не будет частью ЕС. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее во втором туре выборов кандидат на пост президента Александр Стояногло, отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора страны, выходец из Гагаузии, говорил, что действующая лидер Молдавии провела беспрецедентное количество внешних визитов, но это не помогло экономике государства.

«Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции», — отметила Санду на дебатах.

При этом она подчеркнула, что инвесторы предлагают вернуться с предложением о вложении денег, когда на границе страны не будет военных действий, а также когда Молдавия станет частью Евросоюза.

Стояногло ответил Санду, что к этого концу года внешний долг Молдавии увеличится в два раза по сравнению с показателем начала 2021 года.