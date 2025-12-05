Самой молодой self-made миллиардершей стала 29-летняя Луана Лопес Лара

Луана Лопес Лара, 29-летняя соосновательница платформы Kalshi, стала самой молодой self-made миллиардершей в мире, сообщает Сноб со ссылкой на Forbes USA.

Лопес Лара завоевала статус женщины-миллиардера после нового раунда финансирования Kalshi. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов, что позволило оценить ее в 11 миллиардов долларов. Основным инвестором выступила компания Paradigm.

За последние шесть месяцев оценка Kalshi выросла более чем в пять раз. Доли совладельцев — Луаны Лопес Лары и Тарека Мансура — составляют примерно по 12% на каждого. Их личное состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Родившись в Бразилии, Лопес Лара воспитывалась в семье преподавателя математики (мать) и инженера-электрика (отец). В юности она увлекалась балетом, а позже поступила в Массачусетский технологический институт, где изучала компьютерные науки. Именно в стенах MIT она и встретила Мансура.

Kalshi разрабатывает инструменты для торговли событиями. Платформа дает возможность трейдерам учитывать внешние обстоятельства, такие как результаты выборов или вероятность стихийных бедствий, при разработке инвестиционных планов.

