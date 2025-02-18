С Киева могут взыскать 400 млн долларов из-за конфискации бывшего «Альфа-Банка»

Киев получил очередное требование после конфискации «Альфа-Банка Украина» у предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь идет о взыскании 400 млн долларов, сообщают «Ведомости» .

Запрос на арбитраж с Украиной в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) направила нидерландская компания E.M.I.S. Finance B.V. Она требует взыскать с Киева 400 млн долларов после национализации Sense Bank, в который ранее переименовали украинский «Альфа-Банк».

Компания предоставила кипрской ABH Ukraine (ABHU), через которую Фридман и партнеры инвестировали на Украине, 10 кредитов на сумму 470 млн долларов. Нидерландская структура выпустила ценные долговые бумаги. При этом на тот момент «Альфа-Банк Украина» был основным активом ABHU.

Однако в июле 2023 года украинское правительство национализировало Sense Bank, так как Фридман и его партнеры попали под санкции. Свой запрос на арбитраж E.M.I.S. объяснила нарушением инвестиционного договора с Нидерландами. В нем страны обязались не лишать друг друга инвестиций.

«Неправомерные действия Украины фактически оставили ABHU в виде истощенной оболочки без дебиторской задолженности и каких-либо примечательных активов», — считают в E.M.I.S.

Фридман и Авен продали доли в «Альфа-Банке» и «АльфаСтраховании» своему деловому партнеру Андрею Косогову. Миллиардеры находятся под санкциями со стороны Евросоюза и Великобритании. Стоимость активов бизнесменов оценивалась в 2,5 млрд долларов, или около 240 млрд рублей.