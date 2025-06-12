С 1 июля на сельхозтовары РФ и Белоруссии будут действовать новые пошлины

Начиная с 1 июля 2025 года, в отношении сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии будут действовать новые пошлины Евросоюза. С этого момента импорт будет облагаться пошлинами на 15% больше товаров, чем раньше, об этом сообщил Совет Евросоюза, пишет ТАСС .

«Совет ЕС утвердил постановление, которое вводит новые тарифы на сельскохозяйственные товары и некоторые виды удобрений из России и Белоруссии, которые пока не попали под ограничения», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Дополнительные таможенные пошлины будут наложены на определенные виды азотных удобрений и сельскохозяйственную продукцию из Белоруссии и России, ранее не подпадавшие под санкции. Согласно заявлению, речь идет о товарах, ввозимых в 2023 году. Новые меры затронут примерно 15% от общего объема аграрного импорта из этих стран, в основном касаясь готовой сельскохозяйственной продукции.

На данный момент неизвестно, каким будет размер пошлин на импорт из России и Белоруссии, а также не приводится конкретный список товаров, которые попадут под новые правила.