Рынок нужно развести: эксперт оценил подорожание чая в России

Эксперт Калугин: на рост цен на чай действуют те же факторы, что и на кофе

Экономист Виталий Калугин заявил, что чай в России дорожает по тем же причинам, что и кофе, сообщает «ФедералПресс» .

«Рынок чая и кофе нужно развести. Чай в Россию поставляют Индия, Китай, с ними складываются нормальные торговые отношения. Возможно, это неурожай. Но тут я не готов сказать. Россия не такая уж чаезависимая страна. На рост цен действуют такие же факторы, как и на кофе. Влияют логистические издержки, хотя в Китае, конечно, можно и за юани покупать, которые торгуется на бирже. По идее, цены на чай должны расти меньше, у кофе слишком плохо звезды сошлись», — сказал эксперт.

По словам финансового аналитика Игоря Нагаева, рост цен связан скорее с желанием заработать торговых компаний. Одновременно падает курс доллара, становятся дороже перевозки и другие накладные расходы, российские продавцы также строгают от санкций.

Он спрогнозировал дальнейшее подорожание чая и кофе.

На сегодня в России почти не осталось привычных чайных брендов, в некоторые компаниях сменились не только названия, но и собственники.