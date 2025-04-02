Руководители топовых европейских компаний боятся остаться без работы из-за ИИ

Компания Dataiku поручила организации The Harris Poll провести опрос среди сотрудников топовых европейских компаний и выяснить, как они относятся к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу. Оказалось, что руководство ряда компаний боится потерять работу из-за новых технологий, пишет Baza .

Согласно результатам опроса, руководители ведущих европейских компаний из Великобритании, США, Франции и Германии боятся не того, что потеряют работу, так как ИИ сможет заменить их функционал. Они боятся неправильного внедрения ИИ в свои структуры, что в итоге навредит развитию бизнеса.

54% респондентов заявили, что боятся остаться без работы из-за конкурентов, которые научились внедрять ИИ лучше и быстрее них. 70% участников опроса боятся краха карьеры из-за того, что сотрудники будут неправильно использовать искусственный интеллект.

Некоторые директора организаций и вовсе отметили, что не разбираются в тонкостях ИИ и подозревают некоторых своих сотрудников в несогласованном использовании нейросетей при выполнении своих обязанностей.