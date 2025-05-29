Рубль продолжает укрепление вопреки санкциям и ценам на нефть

В четверг вечером, 29 мая, согласно данным Investing.com , американская валюта продемонстрировала резкое падение, опустившись ниже психологически важной отметки в 77 рублей.

К 22:00 по московскому времени доллар торговался на уровне 76,9 рубля, потеряв за сутки почти 4% своей стоимости.

Эксперты называют текущую ситуацию аномальной. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что рубль продолжает укрепляться, несмотря на целый ряд негативных факторов, как нестабильные цены на нефть марки Brent, ожидание новых санкционных ограничений со стороны США и общий рост геополитической напряженности.

Ранее в течение дня внебиржевой курс доллара последовательно преодолел уровни 79 и 78 рублей, что свидетельствует об ускорении нисходящего тренда. Аналитики предупреждают, что текущие значения могут свидетельствовать о перегреве рубля, что в перспективе грозит резкой коррекцией.

Финансовые рынки сейчас находятся в состоянии повышенной волатильности. Инвесторы внимательно следят за действиями ЦБ РФ и готовятся к возможным интервенциям регулятора, если динамика курса начнет угрожать бюджетным поступлениям.