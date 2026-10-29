Рубль, инвестиции и продовольствие: главное из выступления Путина об Африке

Африка в будущем сможет не только обеспечить себя продовольствием, но и стать его крупным экспортером, а доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже достигает 85%, заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка, передает ТАСС.

Продовольственный потенциал

По словам главы государства, Африка в будущем сможет не только накормить себя, но и стать крупным экспортером различных видов продовольствия.

«Мы убеждены, что при применении современных аграрных технологий и правильной организации сельскохозяйственного производства, как вы и сами говорите, уважаемые друзья, Африка в будущем сможет не просто накормить себя, но и стать крупным экспортером различных видов продовольствия», — заявил Путин.

Он заверил, что Россия готова делиться с африканскими странами своей экспертизой и технологиями в сфере агробизнеса.

Бизнес без колониальных практик

Президент подчеркнул, что российские деловые круги не приемлют колониальные практики и ведут дела с африканскими партнерами уважительно и на равных.

«Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а, наоборот, инвестируют, вкладывают полученный доход в развитие экономик ваших стран, охотно передают продвинутые технологии и компетенции, широко привлекают местных субподрядчиков, создавая новые производства и рабочие места», — отметил он.

Путин добавил, что многие российские компании давно и успешно реализуют в Африке крупные инвестиционные проекты — в энергетике и мирном атоме, горнорудной промышленности, производственной кооперации, логистике и туризме.

«Это не просто пустые слова. Я говорю с полной ответственностью за это. Многие коллеги, которые здесь присутствуют, это знают: при проведении крупных проектов привлекаются местные подрядные организации», — подчеркнул президент.

Рубль в расчетах

Россия выстроила со странами Африки бесперебойный канал взаиморасчетов, и доля рубля в нем уже составляет до 85%.

«Продвижению экономического и инвестиционного партнерства России со странами континента напрямую способствуют выстроенные нами сообща надежные и бесперебойные каналы взаиморасчетов в национальных валютах. Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%», — сказал Путин.

По его словам, это позволяет защитить экономические обмены от внешнего влияния и делает их более устойчивыми к колебаниям мировой экономической и политической конъюнктуры.

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