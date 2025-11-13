сегодня в 12:55

Рубио: у США заканчиваются возможности санкционного давления на Россию

По мнению сенатора Марко Рубио, арсенал экономических санкций, доступных США против России, практически опустошен, пишет RT .

По словам Рубио, Вашингтон почти достиг лимита в отношении новых ограничительных мер против Москвы.

«Осталось не так много (возможностей — ред.) для введения санкций с нашей стороны», — отметил сенатор США.

В ответ на решение Евросоюза о прекращении выдачи многократных виз гражданам РФ, Москва разрабатывает зеркальные меры.

Ранее сообщалось, что США ужесточили давление на своих союзников из-за покупки российских энергоресурсов. Вашингтон последовательно поднимает этот вопрос на торговых переговорах, утверждая, что доходы от экспорта углеводородов финансируют «террористическую и военную машину».

