«РостАгроКомплекс» требовал прекратить продажу сырков «Б.Ю. Александров»

ФАС России усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в действиях компании «РостАгроКомплекс». Ведомство получило жалобу от владельца товарных знаков «Александров К.Б.» на рассылку писем торговым сетям с требованием прекратить продажу продукции конкурента.

В письмах «РостАгроКомплекс» заявлял об исключительном праве на использование товарного знака «Б.Ю. Александров» и обвинял конкурента в незаконном использовании бренда.

При этом, по данным реестра товарных знаков, лицензионный договор на использование бренда был аннулирован в 2022 году. Кроме того, продукцию под этим брендом сняли с оборота в 2023 году.

ФАС предписала компании прекратить распространение недостоверной информации, отозвать направленные письма и официально опровергнуть содержащиеся в них утверждения. В случае неисполнения требований служба может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

