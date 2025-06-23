Рост на 20-30 копеек: руководство Крыма удержало цены на все виды топлива

Министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин заявил о том, что регион смог удержать цены на топливо по сравнению с материком, сообщает «Крым 24» .

Рост цен на топливо возможен, но будет незначительным. Ожидается увеличение стоимости всего на 20-30 копеек. Эксперт отметил, что оптовые цены на топливо меняются в динамике и в плюс, и в минус, что сказывается и на рознице.

«На сегодняшний день по итогам биржевой сессии стоимость топлива за неделю выросла на 5-6 тысяч рублей за тонну по 92-му и 95-му бензину», — заявил министр.

Для контроля над ситуацией руководство республики ведет переговоры с представителями компаний, чтобы контролировать и сдерживать рост цен. Воронин добавил, что с января по июнь на материке стоимость увеличилась на 2 рубля в среднем на все виды, чего не было замечено в Крыму.

В апреле–мае предприятия просили руководство Крыма поднять цены на топливо, но в предложении было отказано и решено, что рост стоимости топлива нежелателен. Трейдерам было разрешено увеличить цены на виды топлива только на 20-30 копеек.