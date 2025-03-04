Росстат назвал точную сумму средней зарплаты в РФ за 2024 год

Специалисты Росстата проанализировали данные за 2024 год и выяснили, что размер средней заработной платы по стране составлял 87 тысяч 952 рубля с учетом премий, но до вычета налогов, сообщает РБК .

В российских регионах, где оплата труда традиционно отставала от общенационального уровня примерно на пятую часть, по итогам 2024 года наблюдается наиболее динамичный рост зарплат. Согласно статистике за январь-ноябрь 2024 года среднестатистическая зарплата россиян увеличилась более чем на 17%, значительно опережая инфляционный показатель в 8,4%.

Зарплаты в России начали расти еще в 2021 году. Этому способствовали несколько факторов: активное развитие программ импортозамещения стимулировало внутренний спрос, а многие отрасли, ранее не испытывавшие кадрового голода, столкнулись с возросшей потребностью в специалистах.

Анализ динамики оплаты труда в российских регионах показал, что по итогам года средняя зарплата по стране равнялась сумме в 87 тысяч 952 рубля. В эту сумму входила премия и еще не вычитались налоги.

Ранее представитель Финуниверситета Игорь Балынин посчитал, какой пенсионный балл получили россияне при средней зарплате по итогам 2024 года.