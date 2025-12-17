Российский рынок китайского автопремиума проседает на фоне общей стагнации

Российский рынок новых автомобилей по итогам одиннадцати месяцев 2025 года сократился почти на 18%. Однако сегмент китайского автопремиума переживает куда более глубокий кризис — продажи ряда популярных ранее люксовых марок упали в разы. Аналитики «Автостат-Инфо» и отраслевые эксперты в беседе с газетой «Известия» связывают это с резким удорожанием таких машин из-за ужесточения условий импорта, их выхода из моды, а также с нарастающими жалобами владельцев на качество.

Наиболее показательно падение брендов, чьи автомобили еще недавно входили в топ-10 продаж. Так, у Lixiang, который только весной обрел официального дистрибьютора, реализация за 11 месяцев сократилась на 45%. Флагманская модель Li 9 потеряла почти 75% спроса. Марка Zeekr, поставляемая исключительно «серыми» дилерами, показала падение на 60%, а ее относительно доступный кроссовер 001 — на 69%. Официально представленный в России внедорожный бренд Tank (Great Wall Motor) потерял 37% продаж. В сегменте ультралюкса ситуация еще жестче: Yangwang и HiPhi просели на 74% и 62% соответственно.

Как пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, ранее относительная доступность таких машин обеспечивалась схемами параллельного импорта. «В прошлом году в отношении таких схем стали активно затягивать гайки. Это привело к росту издержек импортеров… цены выросли, и определенной части покупателей эти машины стали не по карману», — отметил эксперт. Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто добавляет, что модели вроде Lixiang или Zeekr, бывшие трендом два года назад, «уже не производят прежний эффект, который важен владельцам таких машин».

Нарастает и волна нареканий к качеству. По данным исследования «Сидорин Лаб», владельцы часто жалуются на склонность к коррозии кузовов премиальных китайских марок, проблемы с электроникой, климат- и тормозной системой. Технический директор сети Fit Service Никита Родионов подтверждает, что, помимо планового ТО, клиенты приезжают с проблемами в телематике и мультимедийных системах, особенно в холод, а также отмечают невысокую коррозионную стойкость.

При этом ряд марок демонстрирует рост на общем негативном фоне. Продажи Avatr выросли на 65,5%, а Hongqi — на 37,2%. Voyah, единственный из премиальных китайских брендов, локализовавший сборку в Липецкой области, сократил продажи лишь на 5%, что заметно лучше среднерыночного показателя. Как отмечает гендиректор Frank Auto Ирина Франк, рынок переходит от периода «дикого» параллельного импорта к этапу, где для успеха критически важны официальный статус, сервисная сеть и адаптация к местным предпочтениям. Без этого, по ее мнению, бренды будут и дальше стремительно терять долю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.