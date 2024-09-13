Российский рынок акций показал рост в начале торгов

Рынок акций России показал рост ведущих индексов в начале торгов. Курс юаня также продемонстрировал подъем, но вскоре перешел к снижению, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:00 индекс Мосбиржи рос на 0,55% — до 2 629,31 пункта, индекс РТС показал такой же рост — на 0,55% и достиг 909,11 пункта. Курс юаня вырос на 0,25 копейки — 12,733 рубля.

Индекс Мосбиржи замедлил рост к 10:15 — до 2 624,44 пункта. В этот момент индекс РТС находился на уровне 907,43 пункта.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что конец минувшей рабочей недели юань встретил укреплением к рублю. По его словам, курс юаня на российском рынке во многом продолжает зависеть от экономических новостей РФ и Китая.