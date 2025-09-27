Российский никель не попал в 19-й пакет санкций Евросоюза

Евросоюз продолжает импортировать российский никель, его в том числе используют и для военных нужд. Европа не намеревалась вводить ограничения на его ввоз в рамках 19-го пакета санкций, сообщает ТАСС .

Как рассказала финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на депутатов ЕС, для нужд оборонной промышленности используется именно никель из РФ.

«В то же время мы хотели бы остановить военные действия России на Украине и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала. Это этически крайне неприемлемая ситуация», — отметила член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюлленен.

По ее словам, при этом, чем больше ЕС покупает у России, тем сильнее становится ее военная промышленность.

Евродепутат заявила, что при запрете поставок никеля из РФ цена на него в мире резко подскочила бы. Такая ситуация привела бы к проблемам в отрасли.

По сведениям Yle, в прошлом году ЕС закупил российского никеля на 1 млрд долларов. В первом квартале этого года Европа приобрела у РФ этого металла на около 300 млн долларов. На территории Евросоюза производится только примерно 3% никеля.

Кроме того, другой евродепутат, финский политик Катри Кулумни рассказала, что ни государства Евросоюза, ни руководство ЕС не ставят под вопрос потребность в российском никеле. Он нужен для автомобилестроения, сталелитейной промышленности и оборонной сферы.

