Российский экспорт в первом полугодии 2024 года снизился на 0,4% до 207,1 млрд долларов. Импорт — на 8,1% до 130,4 млрд долларов по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщает « Коммерсант ».

На 2,8% до 129,7 млрд увеличился российский экспорт минеральной продукции. Однако в первом полугодии 2024 года на 5,2% до 27,8 млрд снизился объем продаж за границу металлов и изделий из них. Также уменьшился экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья — на 5,3% до 20,8 млрд долларов.

Среди импорта на 14,1% до 25 млрд уменьшилась закупка Россией товаров из области химической промышленности, а также на 5,2% до 66,1 млрд автомобилей и оборудования. Это произошло из-за проблем с расчетами, возникшими, поскольку Запад пообещал вводить против нарушителей запрета на торговлю с РФ вторичные санкции.

Ранее импорт из России в США упал до самого низкого уровня за почти 30 лет. В июне 2024 года РФ продал Соединенным Штатам товаров всего на 186,7 млн долларов. Это на 57,4% меньше по сравнению с маем.