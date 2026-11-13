Российский дизель развернули от США: куда теперь пойдет топливо

Поставки российского дизельного топлива в США столкнулись с неожиданным препятствием: несмотря на разрешение американского Минфина, покупатели опасаются юридических последствий, а танкеры меняют курс. Однако для российских экспортеров ситуация может оказаться не критичной: объемы топлива способны перенаправить в Бразилию, Египет и страны Средиземноморья, рассказал РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Возобновление поставок российского дизеля в США пока остается под вопросом. 9 октября Минфин США выдал лицензию, разрешающую операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения. Документ действует до 7 апреля 2027 года. Однако фактические поставки в американские порты столкнулись с политическими и юридическими препятствиями: танкеры меняли маршруты, а подтвержденных случаев разгрузки российского дизеля в США не появилось.

Как пояснил эксперт Скрябин, проблема заключается в противоречии между разрешением американского Минфина и действующим законодательным запретом на импорт отечественных энергоносителей. Это создает неопределенность для компаний, которые должны покупать, перевозить и принимать топливо.

«Формальная лицензия Минфина США действует до 7 апреля 2027 года, но параллельный запрет Конгресса на импорт российских энергоносителей в силе и это создает юридический вакуум, в котором бизнес пока не готов рисковать», — отметил эксперт.

По его словам, пока ни одна партия дизеля из РФ не прошла таможенное оформление в США, а танкеры разворачиваются и уходят в другие страны. Ранее американские законодатели также предупреждали компании о возможных юридических последствиях участия в таких поставках.

При этом Скрябин обращает внимание на важную особенность документа: лицензия разрешает операции с российским дизельным топливом не только для поставок в США, но и для его продажи и доставки на мировой рынок. Поэтому, считает аналитик, фактически механизм уже работает, даже если американские покупатели пока не готовы принимать топливо из РФ.

Почему российский дизель не доходит до США

Главным препятствием для поставок непосредственно в Америку эксперт называет политико-правовые риски на стороне покупателей. Компании опасаются последствий, которые могут возникнуть из-за противоречий между разрешением Минфина и законодательными ограничениями.

Есть и технические вопросы, однако они решаемы. Например, дизельное топливо может потребовать смешивания с другими компонентами, чтобы соответствовать американским требованиям по содержанию серы.

«Если говорить про доставку дизеля именно в США — главное препятствие — политико-правовой риск на стороне покупателей», — подчеркнул Скрябин.

Куда перенаправят российское топливо

Для российских экспортеров изменение маршрутов может оказаться нейтральным или даже позитивным. По оценке эксперта, объемы в 300–500 тыс. тонн, которые должны были отправиться в США в октябре–ноябре, можно перенаправить на уже освоенные рынки — в Бразилию, Египет и страны Средиземноморья.

В дальнейшем объемы поставок могут увеличиться до 1–3 млн тонн. Таким образом, отказ американских покупателей от российского дизеля не обязательно приведет к потере экспортных объемов: топливо может найти спрос в других регионах.

Кроме того, наличие американской лицензии OFAC, по оценке Скрябина, способно положительно повлиять на экономику продаж для российских поставщиков.

В результате ключевым последствием ситуации может стать не сокращение экспорта, а перераспределение потоков нефтепродуктов между рынками. Российским компаниям придется ориентироваться на покупателей, готовых работать с таким топливом, тогда как перспективы прямых поставок в США будут зависеть прежде всего от разрешения юридических противоречий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.