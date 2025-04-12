Российские ретейлеры начали снижать цены из-за укрепления рубля

сегодня в 15:01

В РФ ретейлеры стали уменьшать цены на товары из-за укрепления курса рубля. Так, стоимость вещей снизил ЦУМ, сообщает ТАСС .

На сайте ЦУМа разместили уведомление для покупателей о том, что цены снижаются на 12%.

Кроме того, уменьшение стоимости товаров наблюдается на маркетплейсе Wildberries. Смартфоны китайских брендов стали дешевле, а их продажи поднялись.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркнул, что изменение стоимости, в основном, имеет отложенный характер, оно не происходит сразу после изменения курса.

По его словам, у отечественных компаний интернет-торговли партии продукции формируются за несколько месяцев до поставок, они рассчитываются на длительный период.

Эксперт также уточнил, что среди продуктов быстрее всего на укрепление курса реагируют скоропортящиеся импортные товары. Это фрукты и овощи.