Российские компании начали наказывать за переработки сотрудников

Если сотрудник занялся сверхурочной работой, но это неправильно оформили и не перевели прописанную в законодательстве выплату, фирму могут оштрафовать. Сумма составит до 50 тыс. рублей, рассказала ТАСС кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

Она рассказала, что работодатели не могут требовать постоянной внеурочной работы от сотрудников. Если есть соответствующая надобность, они могут перевести человека на ненормированный рабочий день. Либо же можно периодически оформлять оплачиваемую сверхурочную работу. Однако только с согласия работника.

Если же компания будет заставлять человека работать без оплаты или оформления, ее могут оштрафовать. Но только в случае подтверждения.

Директора и ИП могут оштрафовать на 1-5 тыс. рублей, организацию (юридическое лицо) на 30-50 тыс. рублей. Взыскание будет по статье 5.27 КоАП («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

