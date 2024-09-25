Российские компании будут тратить меньше денег на исследования

Средний и крупный российский бизнес в течение трех лет будет увеличивать объем инвестиций в проведение исследований и разработок. Однако рост ожидается сдержанный, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на исследование института статистических исследований и экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).

В 2021-2023 годы траты российских компаний на проведение научных исследований и спонсирование разработок росли на 10% у 36% опрошенных фирм. До 2027 года около 36% компаний планируют наращивать их в том же темпе.

«Еще 17% респондентов планируют оставить инвестиции на том же уровне», — указано в результате исследования ИСИЭЗ.

При этом около 4% опрошенных компаний планируют снизить траты на проведение исследований. Они опустятся более, чем на 10%.

Ранее сообщалось, что ВВП России за семь месяцев 2024 года вырос на 4,4%. Показатель выше прошлогодних значений в два раза.