сегодня в 11:13

Российские акции взлетели после заявлений Зеленского о переговорах

В начале основной сессии торгов на Московской бирже российский рынок акций продолжил снижение, но после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о переговорах он резко взлетел, сообщает ProFinance.Ru .

Ранее Зеленский заявил, что поедет в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ.

Эти новости вызвали оживление на рынке и рост котировок.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за политикой американского лидера Дональда Трампа, заявившего о готовности поддержать в Конгрессе законопроект, вводящий санкции против стран, ведущих бизнес с РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.