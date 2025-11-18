Российские акции взлетели после заявлений Зеленского о переговорах
Фото - © РИАМО, Арина Никитина
В начале основной сессии торгов на Московской бирже российский рынок акций продолжил снижение, но после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о переговорах он резко взлетел, сообщает ProFinance.Ru.
Ранее Зеленский заявил, что поедет в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ.
Эти новости вызвали оживление на рынке и рост котировок.
Кроме того, трейдеры продолжают следить за политикой американского лидера Дональда Трампа, заявившего о готовности поддержать в Конгрессе законопроект, вводящий санкции против стран, ведущих бизнес с РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.