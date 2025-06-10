«Российская полка»: эксперт оценил идею преференций для производителей из РФ

Аналитик-эксперт по ритейлу Михаил Лачугин заявил, что инициатива о введении «российской полки» пока не выдерживает критики. Во-первых, не очень ясно, что считать российским продуктом, во-вторых, отечественные бренды пока недостаточно работают для достойной конкуренции с иностранными производителями, сообщает АБН24 .

«Если товар произведен из иностранного сырья на иностранном оборудовании, в иностранной упаковке, можно ли его считать отечественным? Аналогично, если иностранный бренд локализовал производство в России, становится ли продукция теперь российской? Эти вопросы остаются открытыми, что значительно снижает смысл закона», — сказал Лачугин.

По его словам, пока идея выглядит странно: сейчас намного важнее качество менеджмента и уровень продукции в РФ. Российские компании не должны рассчитывать только на административные преимущества.

Решение лежит в области развития внутреннего потенциала, повышении стандартов и выстраивании честной конкуренции, подчеркнул эксперт.