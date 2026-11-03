Российская нефть Urals резко упала до 95 долларов: к чему готовиться бюджету

Стоимость российской экспортной нефти марки Urals во вторник, 3 ноября, продемонстрировала снижение, опустившись до отметки в 95 долларов за баррель. Коррекция котировок происходит на фоне общего изменения конъюнктуры мирового энергетического рынка в начале ноября, сообщают профильные аналитические агентства.

Снижение стоимости Urals до 95 долларов зафиксировано вслед за общим умеренным откатом мировых эталонов, включая североморскую смесь Brent. Ослабление сырьевых контрактов эксперты связывают с временным фактором адаптации рынка к продлению квот со стороны ОПЕК+, а также с динамикой фрахтовых ставок на ключевых морских маршрутах.

Несмотря на текущее скольжение вниз, цена отечественного сырья все еще удерживается на комфортном для российской экономики уровне, существенно превышая заложенные базовые параметры.

Напомним, что динамика цен на маркерную смесь Urals напрямую влияет на объемы нефтегазовых доходов государственной казны, так как именно от стоимости этого сырья рассчитываются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и параметры бюджетного правила.

Текущие колебания котировок, по мнению аналитиков, краткосрочно оказывают давление на позиции российского рубля, но при этом сдерживаются жесткой монетарной политикой регулятора.

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