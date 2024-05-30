Россияне стали переходить к программам накопительного страхования жизни

В нынешних условиях россияне выходят из рисковых инструментов в консервативные — депозиты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), пенсионные инструменты. При этом часть граждан, осознавая неизбежность выплаты налогов на депозиты по итогам 2023 года, предпочитает переходить в программы накопительного страхования жизни (НСЖ), сообщил генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

По его словам, тренд перехода граждан из рисковых инструментов в консервативные очевиден. При этом если еще год назад люди не сильно задумывались о том, что им придется платить налоги по депозитам, то сейчас им стало это ясно. Такая тенденция наметилась примерно в ноябре–декабре 2023 года.

«Люди понимают, что придут „письма счастья“ (налоговые уведомления), и мы видим, что граждане (особенно те, кто обладает большими активами) начинают считать деньги и переходят в НСЖ. Поэтому часть денег, но не все, конечно, переходит из депозитов в НСЖ», — рассказал Черников в ходе пресс-завтрака.

Банки в настоящий момент не могут и не хотят предлагать долгую дюрацию (период времени до момента полного возврата инвестиций). Поэтому те, кто понял, что долгую дюрацию от высоких ставок можно найти в НСЖ, выбирают этот инструмент.

«Где-то условия по депозитам лучше, чем НСЖ, где-то хуже. Но (в пользу НСЖ — ред.) срабатывает триггеры — дюрация и налоги», — отметил Черников.