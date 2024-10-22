Россияне стали меньше опасаться потери работы

Доля работающих россиян, которые боятся потерять свое место, за 2,5 года уменьшилась с 16% до 10%. Ситуация показывает, что «рынок работодателя» перешел к «рынку соискателя», сообщает «Коммерсант» .

«Доля тех, кто считает для себя риск потери работы „низким“ или „очень низким“, выросла с 78% до 84% опрошенных», — заявил ведущий научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.

Жители России всегда боялись потерять работу — это одна из главных характеристик рынка труда в стране, даже во времена стабильных 2000-х годов. Еще в прошлом году опрос показывал, что большинство россиян считают трудным поиск аналогичной работы с такими же условиями труда и зарплатой. Сейчас мнения разделились поровну.

Растет доля сотрудников, которые утверждают, что в их компаниях обостряется дефицит кадров. Большая часть россиян продолжает трудиться на пятидневке, а неполная занятость остается редкостью. Также отмечается тенденция к росту оплаты труда — в сентябре об увеличении дохода заявил 21% сотрудников.

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в настоящее время рынок труда контролируется соискателями. Работодатели стараются привлечь талантливых работников, предлагая различные условия, что открывает для соискателей широкие возможности выбора среди множества предложений о работе.