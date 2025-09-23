Россияне рассказали, какой размер финансовой подушки считают оптимальным

Исследование показало, что сумму в размере более 1 млн рублей более трети (32%) россиян посчитали оптимальной для финансовой подушки, сообщает РБК .

Данное исследование провели «СберСтрахование жизни» и сервис «Работа.ру».

По 20% респондентов выбрали суммы от 301 тыс. до 500 тыс. рублей и от 501 тыс. до 1 млн рублей, 19% — 101–300 тыс. рублей. За финансовую подушку в размере до 100 тыс. рублей высказались только 9% граждан.

84% опрошенных отметили, что «на черный день» откладывают регулярно. 67% респондентов вносят вклад в «подушку» каждый месяц в размере свободных средств, также 17% ежемесячно направляют определенную сумму. Еще 5% выбрали откладывать крупную сумму единовременно.

У большинства средства находятся на вкладах в рублях (60%). Еще 35% выбрали для хранения финансовой подушки наличные, а 17% — инвестиционные и страховые программы. 6% россиян сделали вклады в валюте, 2% — в криптовалюте.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендовал россиянам откладывать 5–10% зарплаты и до 30% незапланированных доходов для создания финансовой подушки.

