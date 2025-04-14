Россиянам рассказали, почему бензин дорожает, когда дешевеет нефть

Аналитик Юшков: падение цен на нефть в мире не скажется на стоимости бензина

Падение цен на нефть по всему миру никак не сказывается на цене бензина в России, потому что в стране формула ценообразования не зависит от мирового рынка, сообщил ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Топливо дорожает, но правительство старается удержать цены на уровне инфляции.

«Около 80% цены в литре бензина или дизеля — это всевозможные налоги, сборы, которые идут в бюджет страны. Снижение цен на нефть предполагает, что нефтеперерабатывающим компаниям будут компенсировать больше затрат на производство и переработку нефти», — заявил аналитик в эфире радио Sputnik.

Себестоимость производства нефти будет расти, а доходы государства от реализации будут падать. Из-за этого могут уменьшить субсидии нефтепереработчикам, которые переложат свои расходы на потребителей. Таким образом, когда нефть дешевая, государство получает намного меньше за счет налога на добычу полезных ископаемых.