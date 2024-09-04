Россиянам рассказали, куда можно выгодно вложить накопленные 50 тыс рублей

Зампред правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин рассказал, что наиболее предпочтительной стратегией для инвестиций небольших накоплений является сохранение капитала с возможностью гарантированного небольшого дохода, сообщает RuNews24 .

«Многие сейчас выбирают более консервативные стратегии, особенно при небольших суммах инвестиций, таких как 50 тыс. рублей. Эта сумма, прямо скажем, не позволит приобрести недвижимость или значительное количество золота», — сказал Андрюшкин.

Он подчеркнул, что текущую инвестиционную среду определяют такие факторы, как высокая ключевая ставка, общее непростое экономическое окружение в стране на фоне санкций и др. Все это создает сложные условия для формирования устойчивой инвестиционной стратегии.

Эксперт добавил, что одним из инвестиционных инструментов являются банковские депозиты, которые предоставляют понятный доход к концу срока инвестирования и не требуют значительных усилий или затрат на обслуживании.

Золото, по словам специалиста, более надежный вариант, хоть и менее предсказуемый. Драгметалл хорошо переносит инфляцию, однако не приносит значительный доход в долгосрочной перспективе.

Андрюшкин добавил, что инвестирование небольших сумм в облигации может оказаться невыгодной из-за комиссий за брокерское обслуживание и проведение сделок. Облигации обычно приносят фиксированный доход по процентной ставке, но при высокой инфляции реальный доход может оказаться ниже ожидаемого.

Ранее стало известно, что после повышения ключевой ставки до 18% годовых россияне стали чаще интересоваться среднесрочными банковскими вкладами вкладами сроком от 6 до 9 месяцев.