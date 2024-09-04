Россиянам рассказали, куда можно выгодно вложить накопленные 50 тыс рублей
Фото - © Медиасток.рф
Зампред правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин рассказал, что наиболее предпочтительной стратегией для инвестиций небольших накоплений является сохранение капитала с возможностью гарантированного небольшого дохода, сообщает RuNews24.
«Многие сейчас выбирают более консервативные стратегии, особенно при небольших суммах инвестиций, таких как 50 тыс. рублей. Эта сумма, прямо скажем, не позволит приобрести недвижимость или значительное количество золота», — сказал Андрюшкин.
Он подчеркнул, что текущую инвестиционную среду определяют такие факторы, как высокая ключевая ставка, общее непростое экономическое окружение в стране на фоне санкций и др. Все это создает сложные условия для формирования устойчивой инвестиционной стратегии.
Эксперт добавил, что одним из инвестиционных инструментов являются банковские депозиты, которые предоставляют понятный доход к концу срока инвестирования и не требуют значительных усилий или затрат на обслуживании.
Золото, по словам специалиста, более надежный вариант, хоть и менее предсказуемый. Драгметалл хорошо переносит инфляцию, однако не приносит значительный доход в долгосрочной перспективе.
Андрюшкин добавил, что инвестирование небольших сумм в облигации может оказаться невыгодной из-за комиссий за брокерское обслуживание и проведение сделок. Облигации обычно приносят фиксированный доход по процентной ставке, но при высокой инфляции реальный доход может оказаться ниже ожидаемого.
Ранее стало известно, что после повышения ключевой ставки до 18% годовых россияне стали чаще интересоваться среднесрочными банковскими вкладами вкладами сроком от 6 до 9 месяцев.