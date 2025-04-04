Россиянам рассказали, как наиболее выгодно уволиться и не ругаться с начальством

Эксперт по кадровым вопросам, HR-директор сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» Дмитрий Корнеев рассказал, когда наиболее финансово выгодно уволиться и как избежать конфликта с руководством, сообщает Life.ru .

Как отметил эксперт, при увольнении по собственному желанию или по инициативе руководства важно соблюдать несколько правил для защиты своих интересов. Чтобы избежать конфликта с руководством, важно заранее сообщить о намерении и обсудить задачи и проекты, которые важно доделать перед уходом.

Для получения максимальной финансовой выгоды, лучше увольняться первым числом следующего месяца, тогда расчет отработанного времени будет полным. Если на работе предусмотрены бонусы за квартал, полугодие или год, увольняться стоит по истечении этих периодов.

Также выгодно увольняться после длинных майских и январских праздников или во второй половине месяца, так как количество неиспользованных дней отпуска будет округляться до месяца. Если срок работы менее года, можно рассмотреть вариант увольнения после 11 месяцев, так, месяц можно компенсировать неиспользованным отпуском.

«Перечисленные способы — это законные методы, чтобы максимизировать выплаты при увольнении, работодатель не сможет нарушить эти выплаты без риска получить последующую жалобу в трудовую инспекцию или суд на нарушение прав работника», — заключил Корнеев.