Россиянам посоветовали копить на старость с помощью золота

«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет в цене», — заявил он.

В течение последнего месяца цена золота увеличилась более чем на 10 тысяч рублей за унцию, и эксперты ожидают, что к 2025 году она достигнет пика с возможным долгосрочным повышением до 300 тысяч рублей за унцию. На рынке сохраняется стабильность серебра.

Никитин указал на нестабильность иностранной валюты и волатильность рубля, которые, по его мнению, сохранятся в будущем в условиях сложной геополитической ситуации. Он настоятельно рекомендовал россиянам хранить средства в тех валютах, которые они планируют использовать в повседневной жизни.

Ранее стоимость золота на бирже побила новый рекорд и превысила 2,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Аналитики считают, что благородный металл подорожал в том числе из-за заявлений президента США Дональда Трампа о секторе Газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», - рассказал Воробьев.