Россиянам пояснили, почему депозиты рискованнее инвестиций в недвижимость

На сегодняшний день вложение средств в недвижимость является менее рискованным вариантом по сравнению с депозитами, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

Спрос на недвижимость по сравнению с 2023 годом снизился, но все равно на протяжении текущего года оставался довольно активным, отметила она. После традиционного летнего спада в сентябре продажи начали расти. Согласно данным Росреестра, количество договор долевого участия по Московскому региону на ноябрь составило 11 680 штук, это на 3 007 ДДУ больше по сравнению с провальным августом, +9,5% в процентном выражении.

Особенно высокий спрос отмечается в сегментах премиум и Deluxe. Сильное влияние на продажи оказали инвесторы, возвращающие свои капиталы в Россию, избавляясь от зарубежных активов, подчеркнула эксперт.

Если говорить объективно, то инвестиции в недвижимость сегодня наименее рискованные в сравнении с депозитами, считает Земцова. Банки действительно предлагают высокие проценты, но по многим вкладам эта повышенная ставка действует не весь период, а только в начале, затем снижается.

«Сегодня все аналитики говорят, что хранить деньги на депозитах более 2-3 месяцев рискованно. На более длительной перспективе доход от высоких ставок будет частично „съеден“ инфляцией, также кратко увеличиваются риски снижения ставок по депозитам, а при самом неблагоприятном сценарии — дефолта», — отметила эксперт.