Россиянам озвучили прогноз на стоимость доллара, евро и юаня на январь 2025 года

Финансист Шепелев: в январе 2025 года доллар будет стоить около 100 рублей

По прогнозам эксперта Александра Шепелева из «БКС Мир инвестиций», в январе 2025 года доллар может стоить около 100 рублей, а евро — 105 рублей по курсу Центрального банка России. Юань же на Московской бирже, вероятно, будет торговаться не выше 14 рублей, сообщает Газета.ru .

Экономическая активность в первом месяце года традиционно низкая, так как многие граждане отправляются за границу во время длинных праздников, что увеличивает спрос на иностранную валюту.

В начале января юань может даже опуститься ниже 14 рублей, в то время как доллар и евро сохранят свои прогнозируемые уровни. Важно отметить, что на курс рубля будут влиять декабрьские цены на нефть и текущая геополитическая обстановка.

На момент 6 декабря курс составил 103,4 рубля за доллар и 109,8 рубля за евро, юань же оценивался в 13,7 рубля.

Между тем директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко заявил, что Китайский юань показал снижение на Московской бирже на фоне отыгранных российским рублем утерянных позиций. Кроме того, на этой неделе китайская валюта опять может упасть к рублю.