Россиянам ответили, выгодно ли уходить в отпуск в марте

Экономист Балынин: отпуск в марте выгоднее, чем в январе и феврале

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что отпуск в марте 2026 года финансово выгоднее, чем в январе и феврале, но уступает июлю, сообщает Газета.ru .

Экономист пояснил, что в марте 2026 года будет 21 рабочий день из 31. Для сравнения: в январе — 15 рабочих дней, в феврале — 19, а максимум в 2026 году приходится на июль — 23 рабочих дня.

«Если зарплата работника составляет 93 тыс. рублей в месяц, а средний дневной заработок — 2,7 тыс. рублей, то при отпуске с 10 по 23 марта отпускные составят 37,8 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его расчетам, за 11 рабочих дней до и после отпуска в марте начислят 48,71 тыс. рублей. Общая сумма выплат достигнет 86,51 тыс. рублей.

В июле при отпуске с 13 по 26 число отпускные останутся на уровне 37,8 тыс. рублей, а зарплата за отработанные дни составит 52,57 тыс. рублей. Итог — 90,37 тыс. рублей.

В январе и феврале выплаты будут ниже. Например, при отпуске в январе общая сумма составит 68,8 тыс. рублей, в феврале — 81,85 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что отпускные перечисляют не позднее чем за 3 дня до начала отдыха, а зарплату — в сроки, установленные трудовым договором, но не позднее 15 дней после окончания расчетного периода.

