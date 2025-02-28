Россиянам объяснили, как заработать пенсию около 60 тыс рублей

Депутат Никитин: для пенсии в 58 тыс руб нужно зарабатывать 230 тыс руб в месяц

Как пояснил парламентарий, будущая пенсия зависит от количества накопленных пенсионных баллов. Чем больше зарплата — тем больше баллов, при этом за год можно накопить не более 10 баллов.

«Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц достаточно получать 230 тыс. рублей до вычета налогов», — пояснил Никитин.

Если зарплата у человека больше, то на число баллов это уже никак не повлияет, так что дополнительно накопить на пенсию можно самостоятельно.

«Если вы набираете по 10 пенсионных баллов ежегодно на протяжении 35 лет (это средний стаж по стране), то накопите 350 баллов. Ваша пенсия будет порядка 58 тыс. рублей, если считать по коэффициентам 2025 года», — подытожил депутат.

Он добавил, что зарплаты на уровне 200 тыс. сегодня доступны в IT, нефтегазовой отрасли, авиации и у врачей узкой специализации.