Россиянам назвали самую прибыльную сферу труда в январе 2025 года

В январе 2025 года самой прибыльной стала сфера ремонта и отделки помещений

В январе 2025 года лидером по доходам среди профессиональных сфер стал рынок ремонта и отделки помещений, согласно данным аналитиков портала «Авито Работа», сообщает «ФедералПресс» .

«Соискателям на вакансии в этом сегменте за полный рабочий день предлагали в среднем около 127 333 рублей ежемесячно, что на 24% выше, чем в январе прошлого года», — заявили исследователи.

Значительный рост вакантных позиций был зафиксирован для штукатуров (увеличение в 3,4 раза), ремонтников (в 3 раза) и маляров (в 2 раза).

Вторую позицию по прибыльности заняло производство промышленного оборудования, где средняя зарплата достигла 118 433 рублей, с ростом на 66%. Особенно высок спрос наблюдался на шлифовщиков, токарей, инженеров-проектировщиков и фрезеровщиков — их вакансии увеличились на 128%, 67%, 66% и 63% соответственно.

Третьей по доходности областью стала автомобильная сфера, включая продажу и сервис автомобилей, с средней зарплатой 116 790 рублей (+27% за год). В этой сфере наиболее заметно возросло количество вакансий для автожестянщиков, автоэлектриков и автомаляров, а также менеджеров по продажам.