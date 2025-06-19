Россиянам назвали профессии, где зарплаты выросли почти вдвое за 5 лет

За последние 5 лет заработные платы в сфере добычи природных ресурсов показали ощутимый рост. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что с 2020 по 2024 год средний заработок в этой отрасли увеличился на 63%, достигнув 155,6 тыс. рублей, пишет Газета.ru .

Балынин рассказал, что зарплаты в добывающей промышленности на данный момент превышают средний показатель на 77%, так как средняя зарплата по стране в 2024 году составляла около 88 тыс. рублей.

В 2020 году работники, занятые в добыче полезных ископаемых, получали зарплату на 86% выше, чем в среднем по стране. По данным за 2024 год, работники угольной промышленности стали зарабатывать почти вдвое больше по сравнению с 2020 годом — их зарплата выросла на 95% и достигла 121,96 тыс. рублей, что на 39% превышает среднюю зарплату. Что касается нефтегазовой отрасли, там зарплаты увеличились на 54%, составив 218,5 тыс. рублей в 2024 году.

«В сфере добычи нефти и природного газа средние зарплаты увеличились на 54% и составили в 2024 году 218,5 тыс. рублей», — отметил экономист.

Балынин считает, что зарплаты у тех, кто добывает полезные ископаемые, будут расти и дальше в 2025 году.