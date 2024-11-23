Россиянам назвали лучшие драгоценные камни для инвестиций

Геммолог, основательница ювелирного бренда Tatiana Diamonds Татьяна Такташева рассказала, что в I квартале текущего года спрос на драгоценные камни в России вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причиной стала отмена НДС на покупку бриллиантов, сообщает РБК .

«Кроме бриллиантов для инвестиционных целей подойдет „золотая тройка“‎ цветных камней — изумруды, рубины и сапфиры. Они пользуются спросом и в России, и за границей. Их рост и ликвидность специалистам понятны и прогнозируемы“, — заявила Такташева.

Она добавила, что также для приумножения капитала также интересен турмалин параиба. При этом сопоставимый по цене с бриллиантом голубовато-зеленый минерал подойдет для инвесторов, внимательно отслеживающих тренды, чтобы продать камень до затухания к нему интереса.

По прогнозам экспертов, рынок инвестиционных драгоценных камней будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5–7% до 2030 года. Это обусловлено тем, что повышение уровня жизни в мире и увеличение числа людей с высоким и сверхвысоким доходом будут способствовать росту спроса на драгоценные камни.